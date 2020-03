Diretoria do Cruzeiro muda de ideia e mantém Adilson Batista no cargo

Reviravolta no Cruzeiro. O técnico Adilson Batista continua como treinador do time mineiro. Depois da demissão do treinador ser noticiada por fontes ligadas ao clube celeste, o conselho gestor do clube decidiu pela manutenção do comandante à frente da equipe mineira. O presidente do núcleo, Saulo Fróes, confirmou ao GloboEsporte.com que Adilson seguirá no comando da equipe.

Depois da derrota para o CRB na noite de quarta-feira, por 2 a 0, pela Copa do Brasil, foi confirmada nesta manhã a saída do treinador, que não chegou a ser comunicado da decisão. Os nomes dos técnicos Enderson Moreira, atualmente no Ceará, e Guto Ferreira, ex-Sport, chegaram a ser ventilados como favoritos para o cargo.

Mas na parte da tarde, o técnico se reuniu com membros da diretoria da Toca da Raposa, e a permanência foi definida.

A derrota em casa para o CRB fez o time chegar à marca de uma vitória em oito jogos, com nove partidas consecutivas levando gol na temporada. Em meio a este cenário, o conselho gestor se reuniu na manhã desta quinta-feira para definir o que deveria ser mudado no departamento de futebol. O trabalho de Adilson estava entre os pontos analisados, com boa parte do conselho sendo favorável à demissão do treinador.