Diretoria do Ceará descarta interesse em lateral Sander, do Sport

O Ceará descartou a contratação do lateral esquerdo Sander, do Sport. Em entrevista ao Superesportes, o executivo de futebol do Vovô, Jorge Macedo, afirmou que o clube já realizou a aquisição de uma atleta da posição para 2020.

“Não há interesse (do Ceará) no Sander. Não existe isso. Já contratamos um lateral esquerdo”, declarou.

Como o Diário do Nordeste antecipou, o nome em questão é o de Bruno Pacheco, ex-Chapecoense. O time de Porangabuçu acertou a compra de parte dos direitos econômicos do jogador e deve anunciá-lo nos próximos dias.

Para o setor, o técnico Argel Fucks conta também com o remanescente João Lucas, que tem vínculo até o fim de 2020. Capitão do plantel Sub-20, Mateus Farias agradou ao comandante e deve ser integrado no profissional.

Reforços

Na última terça-feira (24), a diretoria do Ceará anunciou as primeiras contratações para a próxima temporada: o lateral direito Eduardo, ex-Chape, e o zagueiro Tiago Pagnussat, ex-Bahia. Outro nome que tem situação encaminhada é a do volante Charles, do Internacional. A expectativa é que a peça seja adquirida em definitivo após grande campanha pelo Sport na Série B.