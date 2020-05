Diretor do Fortaleza mostra otimismo sobre retorno de Edinho: "nos próximos dias deve ter algo"

A provável saída de Edinho do Atlético-MG reacendeu com força a possibilidade do retorno do atleta ao Fortaleza. O Tricolor monitora a situação do jogador, como o Diário do Nordeste antecipou, e nesta segunda-feira (11), o diretor de Futebol do clube, Daniel de Paula Pessoa, falou sobre o interesse no atleta.

"É desejo, sim, do Fortaleza contar com o Edinho e nos próximos dias a gente deve ter algo mais positivo com relação às negociações", disse Daniel, em entrevista exclusiva ao programa A Grande Jogada, da TV Diário.

O diretor tricolor disse ainda que o atleta é um dos que sempre está na lista do clube.

"O Edinho sempre foi um desejo do Fortaleza. Teve um ano passado brilhante com a camisa do clube, mas tem um contrato com o Atlético-MG, teve que retornar, e sempre a gente manteve um contato, uma conversa com o representante. O momento das negociações é que está um pouco complicado. Então tem que se conversar. Ano passado, foi modelo de empréstimo. Tem que ver o perfil financeiro da negociação", afirmou.

Daniel de Paula negou ainda interesse em outro jogador do clube mineiro. "Com relação a nomes do Atlético-MG, o que nos agrada realmente é só o Edinho".

O Fortaleza possui 10% dos direitos econômicos de Edinho, que tem vínculo com o Galo até o fim de 2023.