Diretor de Futebol rebate polêmica com Kieza: "Ceni defendeu o Fortaleza como a casa dele"

A saída de Kieza do Fortaleza foi conturbada. Novo reforço do Náutico, o atacante concedeu entrevista nesta sexta-feira (10) e revelou que o técnico Rogério Ceni não o liberou do clube cearense, o que o fez ameçar a diretoria tricolor de acionar a justiça para conseguir fechar com o time pernambucano. Ao GloboEsporte.com, o diretor de futebol do Leão, Daniel de Paula Pessoa, rebateu as declarações e disse que o "negócio saiu satisfatório para ambas as partes".

"O Fortaleza está tranquilo com o que ocorreu. Desde dezembro, o Kieza forçava a saída dele do Fortaleza. Mas o Fortaleza tinha um contrato profissional de trabalho com o jogador, que dizia que, ao término do vínculo dele com o Botafogo, ele teria de cumprir até abril com o Fortaleza. É direito do clube defender seus interesses. Era dever do funcionário se cumprir o contrato que ele tinha. O Rogério sempre, em conversa conosco, dizia que queria contar com o Kieza. Na ótica dele, tinha feito bons jogos no final da Série A", afirmou o gestor.

No último domingo (5), antes da reapresentação do Fortaleza para 2020, o diretor de futebol tomou conhecimento de que Kieza não iria se apresentar. Diante da boa relação com o empresário do jogador, Daniel afirma que ligou para o agente solicitando o que trouxesse para ter uma conversa entre clube e atleta.

"Queria que ele colocasse os motivos que não quisesse estar no Fortaleza. Ele disse que o Kieza não queria vir. Ele disse que o Kieza não ia trocar de roupa, não ia estar em exame médica, vinha só para conversar com o Rogério. Foi marcado o encontro. Ele já veio com a história de que a situação dele não fosse resolvida, ele ia para a Justiça. O Rogério defendeu o Fortaleza como se fosse a casa dele. Ele (Ceni) disse para o Kieza: "Eu quero contar com você, mas se não quer ficar, você tem que acertar com o Fortaleza. Não é simplesmente fechar, rasgar o papel e ir embora. O Fortaleza fez um investimento por você". O Kieza deu quitação a valores que ele tinha a receber, teve a rescisão com quebra de contrato e valor que o Náutico ainda vai pagar. O negócio saiu satisfatório de ambas as partes", explicou.

O atacante ainda não sabe quando poderá estrear e, provavelmente, não vai estar apto para a estreia no Campeonato Pernambucano, no dia 19 de janeiro, contra o Sport, nos Aflitos. Mas garantiu que vai se empenhar para ficar à disposição mesmo com pouco mais de uma semana de treinamentos.