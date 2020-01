Diretor de futebol do Fortaleza confirma interesse em David, do Cruzeiro: "Nome que agrada"

Com apenas Edson Cariús contratado para 2020, o Fortaleza segue fazendo buscas no mercado para reforçar sua equipe. Atacante do Cruzeiro, David gera interesse no Tricolor do Pici e no técnico Rogério Ceni, segundo afirmou Daniel de Paula, diretor de futebol do clube. O atleta chegou ao time mineiro em 2018 pelo valor de R$ 10 milhões.

"Fizemos uma sondagem no ano passado sobre a situação desse ano, se o Cruzeiro tinha de projeto para ele em 2020. É um nome que agrada ao Rogério, é um perfil que ao Fortaleza, a forma de jogo, ao modelo de jogo do clube", afirmou o dirigente leonino.

Rebaixado para à Série B do Brasileirão, o time celeste não tem planos de seguir com o atacante. Em 71 jogos pelo time de Belo Horizonte, o atleta marcou quatro gols e foi um dos principais alvos de críticas por parte da torcida mineira durante a Série A do ano passado. David chegou a trabalhar com o técnico do Leão durante o período de pouco menos de dois meses em que Ceni comandou a equipe em 2019.

"Evidentemente que quando o jogador que se enquadra no perfil do treinador e no modelo de jogo da nossa equipe, há o interesse pelo atleta. Temos que ver como vão ficar as negociações. Se tem o interesse do atleta vir e do Cruzeiro negociar. Isso tudo passa pelas negociações de praxe do futebol", disse Daniel.

O desejo do Tricolor do Pici é poder contar com o atleta por empréstimo nesta temporada. David chegou ao Cruzeiro em 2018 por um investimento de R$10 milhões. Seu último gol foi durante o Campeonato Mineiro, no dia 20 de março, quando o jogador marcou na vitória por 3 a 0 sobre o Caldense. Em 2019, o atleta disputou 48 jogos e balançou as redes três vezes. Todos os tentos foram feitos pelo Estadual.

Nesta sexta-feira (10), haverá uma reunião entre o empresário do atleta e o Cruzeiro.