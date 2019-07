Diogo Silva quer reduzir média de gols sofridos no Ceará

Em 9 rodadas da Série A, o Ceará sofreu 9 gols, média de um por partida. A média pode parecer alta, mas é a 9ª melhor entre os 20 participantes. O Fluminense, próximo adversário do Vovô, no dia 15 de julho, às 20 horas no Maracanã, por exemplo, sofreu 16 e tem a pior defesa.

E o goleiro Diogo Silva, um dos destaques da Série A com 30 defesas difíceis - o 2º melhor da Série A - considera a média de gols sofridos aceitável, mas espera reduzí-la, caindo para menos de um por jogo. "Meu objetivo é sempre de ficar positivo a cada jogo, sofrendo menos gols que o time fizer. Eu queria ter sofrido 8 ao invés de 9, para ficar positivo, mas tiveram jogos que sofremos mais de um gol (Goiás e Atlético/MG). Eu quero ficar sempre ficar com 'pontinho' verde, nem que a gente fique com média de

0,9, que seja mas não um por partida".

Sobre os treinamentos visando o jogo com o Flu, Diogo afirma que os treinamentos foram importantes.

"O trabalho foi bem elaborado. Te motiva ainda mais ainda, em fazer aquilo que gosta. Com uma semana da partida, deve cair um pouco a intensidade agora".