Diogo Silva foca em 8 vitórias para Ceará continuar na Série A: "é o que garante a permanência"

Apesar do momento negativo do Ceará, com três derrotas consecutivas no Brasileirão, o goleiro alvinegro Diogo Silva mantém a confiança de conquistar a média de pontuação para se manter na elite nacional. Com 20 pontos na tabela de classificação atual, o Vovô precisa de mais 24 para chegar no número que teoricamente garante sua permanência na Série A. E é nessa estatística que o arqueiro de Porangabuçu se agarra.

"O meu pensamento são 8 vitórias, para chegarmos aos 44 pontos. É o que garante a permanência. Se nós conseguirmos isso com antecedência, nós continuamos focados para buscar algo mais", afirmou Diogo Silva, atleta com mais defesas de finalizações de dentro da área no Brasileiro (38) ao lado de Jordi, do CSA.

Mesmo que seja impossível, eu quero pegar" Diogo Silva, Ceará

Com as redes vazadas cinco vezes durante as últimas três rodadas, o goleiro entende que a culpa pelos números negativos não é sua. Para ele, uma defesa consistente é o primeiro passo para o triunfo no jogo.

"Estou tentando dar meu melhor para ajudar a equipe. Se a gente não tomar gol, ficamos mais próximos da vitória. Eu sei que não tenho errado diretamente durante as jogadas de gol, mas mesmo assim eu fico chateado e procuro tentar melhorar para evitar", disse o atleta alvinegro.

As derrotas diante de São Paulo, Flamengo e Athletico/PR foram fruto de "uma desligada" segundo o jogador, que cobra maior concentração nas próximas partidas.

"Mesmo sabendo das dificuldades das equipes que iríamos enfrentar, a gente não queria esses resultados ruins. Mas estávamos precavidos disso e infelizmente aconteceu. Acho que a gente precisa estar mais atento o tempo todo. Estamos concentrados e focados, mas em algum momento da partida damos uma desligada. Precisamos ficar mais ligados o tempo todo. Fizemos até bons jogos, mas os resultados não vieram. Somente fazer bons jogos não vai ser o suficiente", relatou Diogo.

O Ceará visita o Corinthians neste sábado, às 11h, na Arena Corinthians, pela 18ª rodada do Campeonato. O time paulista é o atual 3º colocado, com 31 pontos, 11 acima do Vovô.