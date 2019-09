Diogo Silva fala em usar malandragem contra o CSA e relembra estreia: "voltar a vencer"

O Ceará embarca nesta sexta-feira (20) para Maceió, em Alagoas, onde encara o CSA na abertura do 2º turno da Série A do Brasileiro. Sem vencer há cinco jogos, o duelo surge como uma oportunidade do Vovô voltar a pontuar e frear um adversário direto contra a zona de rebaixamento. Titular absoluto do Alvinegro de Porangabuçu, o goleiro Diogo Silva relembrou a estreia na competição, em que o time também estava pressionado, mas venceu por 4 a 0 na Arena Castelão.

"Naquela época, a gente estava pressionado por uma vitória, vinha da perda do Estadual e precisava começar bem o campeonato, justamente contra o CSA. Dessa vez não é diferente, precisamos voltar a vencer, um jogo muito importante, difícil, estão numa crescente, mas precisamos da vitória. Vamos continuar dando sequência na preparação, não para fazer um grande jogo, mas conquistar uma vitória. Porque a gente sobe na tabela e segura um adversário, que hoje é um concorrente direto", declarou.

Para a partida, a única baixa alvinegra é o lateral-direito Samuel Xavier, suspenso. Diogo Silva, no entanto, é garantia no plantel titular. O goleiro é o 3º da posição no Brasileirão com mais minutos jogados, totalizando 29 horas e 48 minutos em 19 partidas. Precisando do resultado positivo, o arqueiro não hesitou em admitir que o Ceará pode usar da malandragem para sair com os três pontos fora de casa, no que pode ser apenas a 2ª vitória como visitante.

"É importante a vitória, mas também é importante não perder, então temos que desestabilizar eles, tirar da zona de conforto, interromper essa confiança. A gente tem que saber jogar, usar da malandragem e amadurecimento. Se tiver que cair em campo, atrasar, fazer maia falta, vamos precisar fazer para não perder", explicou.

O jogo entre Ceará e CSA ocorre domingo (22), às 16 horas, no Rei Pelé. Na tabela, o Vovô ocupa a 13ª posição, com 22 pontos - quatro distante do Z-4, o que garante mais uma rodada distante. Já o Azulão é o 18º, com 16.

Confira outros pontos da entrevista

Balanço do 1º turno

"A gente tem que melhorar. O Enderson chegou uma semana antes de começar o campeonato, tínhamos vencido a primeira partida em casa e ainda estávamos entendendo o método do Enderson de jogar. Estamos evoluindo, vencemos nove jogos no 1º turno, mas precisamos ter mais concentração, detalhes, qualquer lance pode ser decisivo. Ter atenção para se criar as jogadas, colocar em prática a maturidade que temos, jogadores experientes para conseguirmos a vitória".

Pontuação na tabela

"Mesmo com alguns deslizes, é uma pontuação muito boa. Acabamos terminando o 1º tunro com quatro pontos longe e o nosso primeiro objetivo é a permanência. Antes estava precisando de oito vitórias, agota sete e um empate, e a gente garante isso. Temos jogado bem, queremos que tudo seja bem favorável para conseguirmos os resultados".

CSA

"É uma equipe totalmente diferente do primeiro jogo. Com certeza, vão querer tentar nos agredir e pressionar, então é ter calma, concentração, fechar bem, e quando tiver a bola, jogar, controlar o jogo e criar as oportunidades".

Importância do Samuel Xavier

"O Samuel tem tido uma regularidade boa desde o ano passado, então quando sai, claro que se percebe. Mas o Cristovam está muito bem, atuou duas vezes, foi bem, acho até que contra a Chape foi o melhor jogador nosso em campo, mesmo sem fazer gol. O professor trabalha muito bem todos, não só o time titular, quem estiver preparado vai corresponder em campo".