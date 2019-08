Diogo Silva e Fabinho se destacam em estatísticas individuais no Brasileirão

Dois dos grandes destaques do Ceará na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, Diogo Silva e Fabinho têm se destacado em estatísticas invidivuais na elite do futebol brasileiro. Grande surpresa da temporada, Diogo é o primeiro da lista de goleiros com mais defesas realizadas, tendo um total de 49 em 13 jogos, enquanto o volante aparece sendo o terceiro maior "ladrão de bolas" com 33 desarmes concluídos.

Chegados ao Alvinegro no ano passado, Diogo Silva e Fabinho têm mostrado por qual motivo passam confiança aos seus companheiros e torcedores. Reserva em 2019, tendo atuado apenas em um jogo, Diogo ganhou espaço após a lesão de Richard e, desde então, o camisa 12 do Vovô "tomou" a titularidade para si e mostra evolução a cada partida. Na Série A, Diogo esteve em todos os 13 jogos disputados até aqui e tem um total de 49 defesas realizadas e é, ao lado de Jordi, do CSA-AL, o goleiro com mais defesas no campeonato.



Diogo Silva é o goleiro com mais defesas na Série A. Foto: JL Rosa/ SVM

Assim como o seu companheiro de equipe, Fabinho também tem se destacado entre os demais. Com 33 desarmes em 12 jogos no Brasileirão, o volante alvinegro é o terceiro maior "ladrão" de bolas na elite nacional. O marcador chegou ao clube no ano passado, vindo do Internacional-RS, e não se não chegou a se firmar como titular da equipe comanda por Lisca, mas era um reserva sempre utilizado e, quando era preciso, chegou a atuar também como lateral-direito.

No jogo do último sábado (3), quando o Ceará venceu o Fortaleza por 2 a 1 no primeiro Clássico-Rei da Série A do ano, os dois voltaram a se destacar novamente. Diogo Silva, com grandes defesas, impediu que o Tricolor do Pici pudesse chegar ao empate. Os lances principas foram aos 11 minutos da segunda etapa, onde o atacante André Luís saiu de frente com Diogo, que impediu o segundo gol leonino, e aos 34, salvando a cabeçada do lateral Carlinhos no canto direito de seu gol.

Fabinho também teve participação crucial no triunfo alvinegro. O volante do Vovô, além de ter sido autor de várias roubadas de bola, foi quem passou a bola para Leandro Carvalho dar assistência para o meia Thiago Galhardo fazer o primeiro na vitória de 2 a 1.