Diogo Silva comemora virada sobre Bahia mas alerta: "Precisamos de 5 vitórias ainda"

O triunfo de virada sobre o Bahia em Pituaçu deu um fôlego para a torcida do Ceará e também para os jogadores. Para o goleiro Diogo Silva, o sentimento foi de alívio após os 2 gols de Luiz Otávio que deram os 3 pontos necessários para e equipe cearense sair da zona do rebaixamento.

"A comemoração foi diferente pelos gols terem saído. Precisávamos muito dessa vitória fora de casa. Feliz pelo Luiz otávio, exemplo dentro do clube. Ele voltou muito bem, atuando com nível lá em cima. Toda a equipe batalhou. Quando tomamos o gol, pensamos 'poxa, mais um jogo que estamos atuando bem, se entregando e vai acontecer isso de novo?'. Mas ainda bem que conquistamos a vitória. Não teve hora melhor pra ela sair", conta o arqueiro.

Apesar da importante conquista, Diogo cobra pelo foco do time em garantir as vitórias necessárias nas próximas 11 rodadas para assegurar a permanência na elite nacional.

"Antes, quando a fase tava boa, eu falava 'gente, vamos com calma, pensar na permanência, depois pensamos em outra coisa'. E é desse mesmo jeito agora. Precisamos de 5 vitórias ainda. Vamos focar em conquistar isso o mais rápido possível. São dois jogos em casa, mas dificílimos. É manter o pé no chão", alerta o goleiro.

Próximo adversário

Neste sábado, o Vovô recebe o Vasco na Arena Castelão, às 17h, com a expectativa de se distanciar ainda mais do Z-4. Há 4 jogos sem perder, o time carioca vive boa fase. Porém, Diogo Silva crê em reverter a pressão contra o Alvinegro de Porangabuçu em motivação para ganhar diante de sua torcida.

"Estamos precisando vencer mais do que eles. Vamos chegar lá sábado e demonstrar isso. Vai ser difícil. Temos que ir focados, entrar com tudo. Essa vitória vai ser muito importante devido àquele período ruim sem triunfos. Vamos redobrar a atenção e não desistir em nenhum momento", disse o jogador.

Presente em 26 das 27 partidas deste Brasileirão, Diogo tem média de 1,07 gols levados por jogo. Contra o Gigante da Colina, o goleiro atenta para o poder de reação do time do Rio e parabeniza o trabalho do treinador Luxemburgo.

"Pela grandeza da camisa do Vasco, não é tão surpreendente. O Luxemburgo chegou, animou a rapaziada. Uma equipe que se fecha bem e sai num contra-ataque veloz. Temos que ter tranquilidade, trabalhar bem a bola", afirma o atleta.