Dimas Filgueiras, o "Soldado Alvinegro", completa 76 anos e é homenageado pelo Ceará

Ao longo dos 105 anos de história, o Ceará acumula vários personagens marcantes. Um deles, certamente, ficará registrado de forma especial. Dimas Filgueiras, o "Soldado Alvinegro", que completa 76 anos nesta quarta-feira, 13 de maio, e foi homenageado pelo clube que defendeu por 46 anos.

Dimas é natural do Rio de Janeiro e atuou pelo Botafogo antes de vir para o futebol cearense. Poucos sabem, mas ele teve uma rápida passagem pelo Fortaleza, rival do Ceará, antes de chegar ao Vovô, em 1972. A partir daí, construiu uma história ímpar.

Ao longo de sua extensa trajetória pelo clube, Dimas defendeu o Alvinegro em 647 partidas oficiais, contabilizando esses números como jogador e treinador. Como atleta, Dimas entrou em campo 133 vezes, com 67 vitórias, 32 empares e 34 derrotas, tendo marcado 2 gols com a camisa alvinegra. À época, como lateral, conquistou o bicampeonato estadual em 1975 e 1976.

Mas foi fora das quatro linhas que Dimas representou o Vovô em mais partidas. À beira do campo, como treinador, comandou o Ceará em 514 jogos, vencendo 250 partidas, empatando 156 e perdendo 108. Como técnico, Dimas foi campeão cearense nos anos de 1989, 1996 e 2002, além de fazer parte das campanhas nos títulos de 1990, 1992, 1993, 1998, 1999, 2011, 2012 e 2013.

Era ele também o treinador do time na campanha histórica do Ceará na Copa do Brasil em 1994, a melhor participação do clube na competição, quando conquistou o segundo lugar naquela temporada após perder para o Grêmio, em decisão bastante questionada por erro grave do árbitro Oscar Roberto Godói, que não assinalou pênalti claro em Sérgio Alves e ainda expulsou o atacante alvinegro, influenciando diretamente no resultado da partida.

Nas redes sociais, o Ceará postou um vídeo de homenagem a Dimas Filgueiras.