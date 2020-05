Dietas específicas, suplementos e avaliações diárias: alimentação dos atletas do Ceará na quarentena

O período de paralisação do futebol tem gerado uma preocupação específica a jogadores e clubes: a condição física. Não somente pelo fato de estarem sem praticar atividades nos clubes há mais de 60 dias, mas também pela alimentação. O Ceará adota cuidados redobrados para que os atletas mantenham a boa forma.

Para isso, o clube aposta em um trabalho integrado e intenso do departamento físico com o departamento de nutrição, comandado pela nutricionista Camila Mazetto. Foram elaborados questionários e cartilhas virtuais, além de vídeos com instruções de alimentação para cada atleta. Desde então, o setor de nutrição faz reunião remotas periódicas com a comissão técnica.

O departamento também é responsável por mensurar níveis de desidratação e percentual de gordura, através de avaliações diárias de peso e coloração de urina por tabela de cores de cada um dos jogadores.

“A gente consegue determinar a quantidade de líquido que eles precisam tomar pelos relatórios respondidos. Conseguimos determinar se o atleta está bem hidratado, desidratado ou em risco de desidratação”, explica Mazetto.

Embora não seja possível um acompanhamento mais próximo e direto dos hábitos alimentares do grupo de jogadores, cada um dos atletas responde um questionário alimentar diariamente, detalhando tudo o que comeu no dia anterior, inclusive as quantitades, desde o café da manhã até a última refeição.

“Dessa forma, eu consigo avaliar cada jogador e elencar correções para que eles consigam melhorar a alimentação. Isso tem sido uma forma de dar atenção a essa dieta de casa. É natural que, às vezes, por estarem em casa, eles optem por alimentos não tão saudáveis. Nossa função é fazer com que alguns detalhes sejam ajustados para que isso não prejudique a composição corporal. Para ter o controle de peso e percentual de gordura de cada um”, esclareceu a nutricionista.

Cada jogador tem uma especificidade de treinos e de planejamento físico. Assim também é com a alimentação e a suplementação, que é individualizada. Para isso, foram entregues aos atletas que residem em Fortaleza kits de suplementação personalizada. O atleta que está fora da cidade nesse período recebeu prescrições e sugestões de lojas para adquirir os suplementos.

“Com isso, a gente consegue controlar, mesmo a distância, toda a parte de hidratação, alimentação e suplementação. Essa não é a realidade que queríamos estar vivendo, mas tem sido a melhor forma que encontramos para o departamento de nutrição estar presente no dia a dia dos atletas, para que eles voltem com uma composição corporal adequada e o desempenho não seja tão afetado. Temos grandes chances de termos atletas com o melhor condicionamento físico depois que retornarem”, concluiu Camila.