Diego Tavares deixa Fortaleza e acerta com São Bento

O lateral Diego Tavares encerrou contrato com o Fortaleza e se transferiu para o São Bento, que disputa a Série A2 do Campeonato Paulista. O vínculo do atleta era até dezembro e não foi renovado pela diretoria tricolor.

Anunciado como reforço em 2018 para a reta final da 2ª divisão, o jogador atuou apenas uma vez pelo Leão. As poucas oportunidades foram motivadas também por uma grave lesão no joelho que o tirou dos gramados por cinco meses.

O curioso é que o São Bento o anunciou na função de atacante, diferente de como vinha sendo utilizado no time cearense. O clube estreia no Paulistão em janeiro contra o São Bernardo - datas e horários ainda serão confirmadas pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Para o setor, o técnico tricolor Rogério Ceni conta com os laterais Bruno Melo, Tinga e Gabriel Dias. A reapresentação do Fortaleza está prevista para o dia 7 de janeiro no Centro de Excelência.