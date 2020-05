Dia do Desafio, realizado pelo Sesc Ceará, incentiva a prática de atividades físicas em casa

Em tempos de quarentena, novas rotinas requerem novos hábitos. O tradicional Dia do Desafio, realizado pelo Serviço Social do Comércio do Ceará (Sesc-CE), este ano chega a sua 26ª edição com uma novidade: acontecerá de forma totalmente virtual para incentivar a prática de atividade física dentro de casa.

Em virtude das medidas de isolamento social, será disponibilizada uma programação online especial de estímulo ao bem-estar e qualidade de vida durante uma semana, de 25 a 29 de maio, mantendo esta quarta-feira (27) como o dia D.

Entre lives, vídeo aulas, desafios e rodas de conversa voltadas para todas as idades, a programação da semana conta com treinos funcionais, aulas de ritmos, alongamentos, meditação, brincadeiras e aulas de lutas ministradas por professores do Sesc Ceará nas unidades de Fortaleza, Juazeiro do Norte, Crato, Iguatu e Sobral.

O conteúdo é transmitido através das redes sociais dos professores. Para se programar e ficar por dentro de toda a programação, confira a agenda semanal do Dia do Desafio* no site do Sesc.

Campanha virtual

Como este ano não haverá uma programação presencial nas unidades, prefeituras e instituições parceiras do Sesc Ceará, as pessoas poderão interagir e registrar sua participação por meio das redes sociais. É simples, basta filmar ou fotografar a realização de um exercício em casa e publicar com a hashtag #FitEmCasaComOSesc e #DiadoDesafio.

Além disso, os presidentes dos times cearenses também estarão em série de lives no perfil do @sescce para falar sobre os “Desafios da gestão estratégica do futebol cearense no período pós pandemia”.

A live com Marcelo Paz, do Fortaleza, aconteceu na última segunda-feira (25). Com Newton Filho, do Ferroviário, será na quinta-feira (28), às 19 horas. E com Robinson de Castro, do Ceará SC, na sexta-feira (29), também às 19 horas.

Serviço:

Dia do Desafio 2020

Data: 25 a 29 de maio

*Programação sujeita a alterações

Programação completa: sesc-ce.com.br