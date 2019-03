Dia de 4 ‘decisões’ no Cearense: tudo que você precisa saber sobre a rodada final da 2ª fase

O Campeonato Cearense terá uma quarta-feira de tensão e definições, mexendo com 7 torcidas no Estado. Serão 4 jogos que fecham a 2ª Fase com a 7ª rodada, que definirão os 4 semifinalistas, além da disputa da liderança que garantirá vantagens de dois resultados iguais até a finalíssima.

Com todos os jogos às 21h30, jogam: Ferroviário x Ceará (no Presidente Vargas), Fortaleza x Floresta (no Castelão), Atlético x Guarany de Sobral (no Domingão) e Barbalha x Horizonte (no Inaldão Lírio Callou).

Apenas o Ceará está classificado com 12 pontos, com seis equipes lutando por três vagas. Floresta (2º com 10 pontos), Atlético (3º com 9), Guarany (4º com 9) fecham o G-4, com Ferroviário (5º com 8), Fortaleza (6º com 8) e Horizonte (7º com 7) ainda com chances. Apenas o Barbalha, líder da 1ª Fase e com vaga na Copa do Brasil de 2020 garantida, está eliminado.

Querendo confirmar a liderança, o Ceará disputa a partida com o Ferroviário com um time reserva JL ROSA

O que cada time precisa

Com o Ceará já classificado, as situações mais tranquilas pela classificação são de Floresta e Guarany de Sobral, que avançarão se empatarem seus jogos. Para Atlético/CE, Fortaleza e Ferroviário, todos garantirão vaga se vencerem seus jogos, se juntando ao Ceará nas semifinais.Para a dupla Fortaleza e Ferroviário avançarem sem depender de resultados paralelos, só vencendo seus jogos. Caso empatem, dependerão de outros resultados. Se empatar com o Vozão, o time coral precisará que Fortaleza e Horizonte empatem seus jogos, e o Atlético perca.

Para o Leão, o empate só servirá se o Ceará vencer o Ferroviário, o Atlético/CE perder para o Guarany e Horizonte e Barbalha empatem.

Para o Horizonte, classificação é possível vencendo e contando com derrota ou empate de Fortaleza e Ferroviário.

Transmissão

O Clássico da Paz será transmitido pela TV Verdes Mares, TV Diário, Rádio Verdes Mares e globoesporte.com/ce, além do tempo real do Diário do Nordeste. Já o jogo Fortaleza X Floresta será transmitido pela Rádio Verdes Mares e terá tempo real no site do Diário do Nordeste e globoesporte.com/ce.

Ferroviário x Ceará

Com focos diferentes, os dois rivais duelam no Presidente Vargas. Enquanto o Ceará precisa de um empate para ser líder, o Ferroviário, vindo de derrota, espera vencer para não depender de resultados de terceiros.

Com o elenco desgastado fisicamente após 6 jogos seguidos, incluindo dois Clássicos-Rei, o Ceará atuará com seu time reserva.

O zagueiro Tiago Alves é uma das novidades, retornando de lesão que o tirou dos gramados por praticamente 3 meses. “Agora que retorno, quero fazer o meu melhor. Brigamos muito para nos classificarmos e agora queremos ficar em 1º. Será um jogo difícil, pois o Ferroviário está mobilizado em busca da classificação. Faremos o nosso melhor”, disse ele.

O Ferroviário precisa vencer o Ceará para se classificar sem depender de outros resultados JL ROSA

No Ferroviário, o clima é de concentração máxima, mas alerta, já que a equipe saiu do G4 e não quer ficar fora das finais do Estadual pelo 2º ano seguido.

“Será emocionante, pois sete clubes têm chance de classificação. Estamos muito focados no nosso jogo e buscar a nossa classificação. Já teremos o adversários mais difícil, o Ceará. Eu queria ter o time reserva do Ceará nas mãos. Vamos lutar e procurar classificar o Ferroviário”, declarou o treinador coral Marcelo Vilar.

Fortaleza x Floresta

Se os corais tratam o jogo como uma decisão, os leoninos também. No Fortaleza, o jogo define os rumos na temporada, com a equipe precisando vencer o Floresta no Castelão. Um empate classifica o Verdão.

O Fortaleza de Rogério Ceni faz jogo decisivo pela classificação JL ROSA

O técnico Rogério Ceni espera que o time mantenha o nível dos dois clássicos para vencer e avançar. “É um jogo que determina o futuro no Cearense. Em alguns jogos tivemos superioridade, mas não tivemos o resultado. Dentro das possibilidades vamos montar um time que tenha características para enfrentar o Floresta. Não podemos ficar fora das semifinais”, declarou.

Duelo direto no g4

Integrantes do G4, Atlético Cearense e Guarany fazem duelo direto no Domingão. Um empate pode classificar ambos, mas o Guarany, empolgado com a vitória diante do Ferroviário, ainda pode ser líder da 2ª Fase caso o Ceará perca e o Floresta empate.

Horizonte Pode dar um salto na tabela

Em 7º lugar, o Galo do Tabuleiro enfrenta o já eliminado Barbalha sonhando com um salto na tabela. Caso vença a Raposa, o Horizonte chega a 10 pontos, e beneficiado com 3 confrontos diretos na última rodada, pode avançar de fase até em 3º lugar.