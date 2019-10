Dia das Crianças: clubes cearenses têm programação especial; confira

Em homenagem aos pequenos torcedores, Ceará e Fortaleza preparam uma programação recheada de atividades para o Dia das Crianças. Festinhas nas sedes dos times e até o lançamento de uma nova revista devem movimentar a criançada neste fim de semana.

O Ceará vai organizar festa em homenagem à garotada neste sábado, das 9h às 12 horas, no Ginásio do Vozão. O evento é aberto ao público e conta com a presença do Mascote do Vovô e das Vovozetes, brinquedos infláveis (pula-pula e cama elástica), carrinhos de pipoca e algodão doce e animadores de festa. Quem estiver presente ainda poderá ganhar brindes. A iniciativa do Projeto Ceará 2000 em parceria com a equipe de Porangabuçu.

O Fortaleza realiza evento no estacionamento da praça Ney Rebouças, neste sábado (12), a partir das 16 horas. Serão distribuídos lanches, refrigerantes, água, brinquedos e sacolinhas de guloseimas. A programação ainda conta com vários brinquedos para as crianças se divertirem e a presença do Juba, o mascote da equipe. A organização fica por conta do Coletivo Torcedoras do Leão, um grupo de mulheres torcedoras do Fortaleza que, desde 2017, se une pra realizar eventos em prol do clube.

O Ferroviário também tem diversão garantida no Elzir Cabral. No próximo sábado (12), a partir das 9 horas, o clube tem programação com brincadeiras, brindes, pula-pula, escorregador inflável, lanches e lembranças personalizadas. A festa terá a participação do Tutuba, mascote oficial do Ferrão, que vai desafiar a criançada em uma divertida disputa de pênaltis.

"Turma do Jubinha"

Reprodução/Fortaleza

O Fortaleza lançou nesta quinta-feira (10), a primeira edição da revista Turma do Jubinha. Sempre com histórias educativas, o primeiro número chega em comemoração ao mês das crianças e está sendo distribuído gratuitamente em escolas públicas e particulares, com visitas do Juba e das Leoninas. A revistinha também está disponível gratuitamente em versão digital.

SERVIÇOS

Dia das Crianças do Ceará

Data: 12 de Outubro (sábado)

Horário: 9h às 12h

Local: Ginásio do Vozão (entrada pela Rua Major Weyne, 1040 - Porangabuçu)

Entrada gratuita

Dia das Crianças do Fortaleza

Data: 12 de outubro (sábado)

Horário: a partir das 16 horas

Local: Av. Senador Fernandes Távora, 200 (estacionamento da praça Ney Rebouças)

Evento aberto ao público

Dia das Crianças do Ferroviário

Data: 12 de outubro (sábado)

Horário: a partir das 9 horas

Local: R. Filó, 650 - Barra do Ceará (Vila Olímpica Elzir Cabral)

Evento aberto ao público