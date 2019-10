Dia das Crianças: Ceará e Fortaleza têm programação especial; confira

Em homenagem aos pequenos torcedores, Ceará e Fortaleza preparam uma programação recheada de atividades para o Dia das Crianças. Festinhas nas sedes dos times e até o lançamento de uma nova revista devem movimentar a criançada neste fim de semana.

O Ceará vai organizar festa em homenagem à garotada neste sábado, das 9h às 12 horas, no Ginásio do Vozão. O evento é aberto ao público e conta com a presença do Mascote do Vovô e das Vovozetes, brinquedos infláveis (pula-pula e cama elástica), carrinhos de pipoca e algodão doce e animadores de festa. Quem estiver presente ainda poderá ganhar brindes. A iniciativa do Projeto Ceará 2000 em parceria com a equipe de Porangabuçu.

O Fortaleza realiza evento no estacionamento da praça Ney Rebouças, neste sábado (12), a partir das 16 horas. Serão distribuídos lanches, refrigerantes, água, brinquedos e sacolinhas de guloseimas. A programação ainda conta com vários brinquedos para as crianças se divertirem e a presença do Juba, o mascote da equipe. A organização fica por conta do Coletivo Torcedoras do Leão, um grupo de mulheres torcedoras do Fortaleza que, desde 2017, se une pra realizar eventos em prol do clube.

"Turma do Jubinha"

O Fortaleza lançou nesta quinta-feira (10), a primeira edição da revista Turma do Jubinha. Sempre com histórias educativas, o primeiro número chega em comemoração ao mês das crianças e está sendo distribuído gratuitamente em escolas públicas e particulares, com visitas do Juba e das Leoninas. A revistinha também está disponível gratuitamente em versão digital.

SERVIÇOS

Dia das Crianças do Ceará

Data: 12 de Outubro (sábado)

Horário: 9h às 12h

Local: Ginásio do Vozão (entrada pela Rua Major Weyne, 1040 - Porangabuçu)

Entrada gratuita

Dia das Crianças do Fortaleza

Data: 12 de outubro (sábado)

Horário: a partir das 16 horas

Local: Av. Senador Fernandes Távora, 200 (estacionamento da praça Ney Rebouças)

Evento aberto ao público