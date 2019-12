Dia agitado: confira 5 fatos do Ceará revelados por Robinson de Castro

O Ceará já começou a agir para que a temporada de 2020 não traga as mesmas decepções ao torcedor. O presidente do clube, Robinson de Castro, revelou o planejamento do Vovô para o ano que vem em entrevista ao Sistema Verdes Mares e durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (12). Confira os principais fatos:

Quem fica e quem sai

Robinson revelou que a maioria dos atletas com fim do contrato neste ano não devem continuar no elenco. Dentre os nomes estão Tiago Alves, Cristovam, Auremir, Pedro Ken, Lima, Felippe Cardoso, Romário e Alex Amado.

As dúvidas caem sobre Mateus Gonçalves, emprestado pelo Tijuana, e Thiago Galhardo.

Além dos que estão de saída, a intenção é trazer, no mínimo, 10 jogadores para 2020. Por posição, o Vovô quer trazer um goleiro (já possui 4 no elenco), um zagueiro, dois laterais e um ou dois atacantes de área e dois ou três jogadores de lado.

Os outros 20 atletas no grupo alvinegro devem permanecer para a próxima temporada.

O esperado pelo Departamento de futebol é que as novas contratações sejam anunciadas a partir da semana que vem.

Proposta por Felipe Alves e por Bruno Melo

O presidente negou qualquer contato com o lateral Bruno Melo, ídolo da torcida do Leão. "Nunca tive interesse nesse jogador, nunca fez parte dos nossos planos. Acho que o Marcelo Paz pegou corda de alguém ou o jogador tá usando esse artifício pra pedir aumento", falou.

Porém, confirmou a proposta pelo goleiro tricolor Felipe Alves, outro destaque do Fortaleza no Campeonato Brasileiro.

"Realmente, existe uma proposta do Ceará par ao Felipe Alves, no papel timbrado e assinado por mim. To fazendo justamente porque o jogador tá em fim de contrato", admitiu Robinson.

Novos executivos

Após Paulo Autuori negar a proposta para executivo de futebol no Ceará, o Ceará anunciou nesta quinta-feira (12) os novos nomes para o Departamento de futebol: Jorge Macedo e Sérgio Dimas.

"Estamos trazendo 2 executivos com experiência em clubes de ponta da Série A e que vão somar na gestão. Eles têm que me convencer", disse Robinson de Castro durante o anúncio.

"A gente sabe que não foi uma temporada boa pro Ceará, ninguém tem dúvida disso. Então sabemos que precisa dar uma reformulada boa pra conseguir obter os resultados. Isso é indiscutível", comentou Jorge Macedo, novo executivo de futebol.

Fucks continua

Argel Fucks também é nome certo no Ceará em 2020. O novo executivo de futebol Jorge Macedo garantiu que o técnico que assumiu o comando do time cearense na 3 rodadas tem a confiança do clube.

"O Argel é um treinador que já tivemos uma boa experiência, uma energia grande e competitivo. Jogou em grandes clubes e agora trilha a carreira de treinador, vem se aperfeiçoando. Ele tem condições de comandar esse elenco, tocar esse projeto e tirar mais desses atletas", falou Jorge.

Balanço financeiro

Pelo 3º ano seguido na Série A, o Ceará não tem preocupação com grandes dívidas, de acordo com o presidente Robinson de Casto, que avalia o quadro como normal em comparação a última temporada.

"A nossa dívida hoje é basicamente Profut, mas tá em dia. Devemos fechar o ano com o mesmo balanço de dívida do ano anterior", afirmou o comandante alvinegro.