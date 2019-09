Desfecho surpreendente: Edson Cariús fecha com o Fortaleza e é emprestado ao CRB/AL

Enfim, um desfecho. O atacante Edson Cariús assinou um pré-contrato com o Fortaleza para atuar pelo clube do início de 2020 até fim de 2021. O atacante, todavia, foi emprestado ao CRB até dezembro pelo Ferroviário, que tem contrato com o atleta até novembro. O jogador fica no time alagoano até o fim da Série B do Brasileiro.

O Sistema Verdes Mares apurou o acerto com o próprio jogador, que passa a defender o Fortaleza a partir de janeiro de 2020. Na negociação, o Ferroviário fica com 40% dos direitos econômicos e federativos do atleta. O interesse do CRB partiu do técnico Marcelo Chamusca, que já dirigiu Ceará e Fortaleza e está à frente do Galo. O jogador também foi sondado por Avaí e CSA, sem propostas oficiais.

No plantel, o CRB/AL também apresenta o goleiro Fernando Henrique, ex-Ceará. Em julho, o Galo tentou a contratação do volante Derley, mas teve proposta recusada pelo Fortaleza e gerou uma confusão envolvendo as diretorias, com o presidente do clube, Marcos Barbosa, utilizando as redes sociais para criticar o Leão.

A decisão de Cariús deixar o Ferroviário ocorreu após a eliminação da equipe na Série C. O atleta é o 3ª maior goleador do futebol nacional, com 19 gols na temporada.

Anunciado pelo Tubarão da Barra em abril do ano passado, o centroavante logo conquistou a titularidade absoluta ao manter o faro de artilheiro. Ao todo, totalizou 54 partidas pelo Ferrão e marcou 35 gols, conquistando também os títulos da Taça Fares Lopes e Série D em 2018, todos inéditos na história da equipe.

Começo humilde

Trazendo a cidade-natal no nome, Cariús, no Centro-Sul do Estado, Edson nem sempre foi artilheiro. Filho de agricultores, o futebol ainda era um sonho distante com a necessidade de renda para ajudar dentro de casa.

Chegou a tentar a sorte na base do Icasa, mas não obteve sucesso. O sonho do esporte então se realizou apenas em 2012, quando abandonou a carreira de vendedor de moto e partiu para Iguatu, sem sequer uma formação.

No Azulão, conquistou o acesso à 2ª divisão estadual e acumulou passagens por equipes cearenses até chegar no Floresta, onde obteve a entrada na elite do Estado e o título da Fares Lopes de 2017, levando o Verdão da Vila Manoel Sátiro para a Copa do Brasil. O Ferroviário então surgiu após Cariús brilhar no Estadual de 2018, com nove gols.