Derley ganha espaço e deve ser mais utilizado pelo Fortaleza no Brasileirão

O volante Derley dever ser mais utilizado pelo técnio Rogério Ceni nas próximas 29 rodadas da Série A do Brasileiro. Até o momento, o atleta fez apenas 14 jogos na temporada com a camisa do Fortaleza e estreou na torneio na 9ª rodada, que foi a vitória sobre o Cruzeiro, antes da pausa para a realização da Copa América.

"Utilizei o Derley pela altura, 1.87, e que precisávamos fortalecer o nosso jogo aéreo e pela vontade, entrega dele nas partidas. Ele contagia o grupo e a torcida, com suas atuações de garra pelo Fortaleza", elogiou o treinador.

Na entrevista que concedeu no CT Ribamar Bezerra, nesta quinta-feira (27), Derley disse ser muito grato ao treinador do Leão, como também ao clube, por tudo de bom que já lhe aconteceu no clube. Quando o Fortaleza o contratou junto ao Santa Cruz, em 2018, ele tinha uma punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) de 180 dias.

O Fortaleza acreditou no potencial do jogador, colocou advogado à disposição e esperou a redução da pena, até que ele pudesse atuar. Acabou sendo um investimento que valeu a pena, pois Derley, de 32 anos, foi fundamental na campanha da conquista da Série B de 2018.

Se na atual temporada, o atleta atuou apenas 14 vezes, em 2018 foram 31 jogos disputados com a camisa tricolor. Em 2019, se machucou e perdeu um pouco de espaço no time.

"Eu fiquei feliz de ter voltado a jogar depois da minha lesão. Me machuquei e, antes disso, era um dos jogadores do elenco com mais minutos jogados, mas a lesão me deixou quase um mês parado. Trabalhei bastante e me condicionei muito aguardando uma oportunidade. Sempre digo que quero ajudar o Fortaleza, seja jogando 1 ou 90 minutos ou não jogando", declarou.

Concorrência

Rogério Ceni já disse que o setor atualmente mais concorrido do time é o de volantes, onde despontam Felipe, Juninho, Araruna, Paulo Roberto, Santiago Romero, Derley. Este acabou por fazer elogios ao técnico do Leão, pelo apoio dado: "O que eu tenho de falar do Rogério é que é eu fiquei muito feliz e muito honrado, porque tudo que eu passei aqui no Fortaleza, todo esse momento, se tem um responsável chama-se Rogério Ceni. Desde à minha chegada, nos aspectos, técnicos, táticos, então, é um cara com quem eu cresci muito mesmo, em vários quesitos. Então, a única coisa que eu posso fazer é entrar em campo e dar a minha vida pelo clube", finalizou.

O próximo jogo do Fortaleza será no dia 13 de julho, contra o Avaí. A partida ocorre às 17 horas, na Arena Castelão, pela 10ª rodada da Série A.