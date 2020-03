Derley explica confusão com torcedor do Náutico: "Falar da minha família eu não aceito"

O volante Derley, do Fortaleza, se envolveu em uma confusão com parte da torcida do Náutico no último sábado (14). Após a vitória tricolor no estádio dos Aflitos, em Recife, o jogador foi cumprimetar os torcedores do ex-clube, mas ao ser xingado, arremessou uma garrafa na direção da arquibancada. Através das redes sociais, o atleta se manifestou sobre o episódio e cobrou respeito.

"O respeito e o carinho que tenho pelo torcedor alvirrubro sempre vai existir, mas infelizmente, um torcedor, que eu não chamo isso de torcedor, vai xingar e fazer tudo o que quiser. Isso é até irrelevante, faz parte do nosso cotidiano. Mas não pode partir para falar da família, da esposa, da filha, do filho... Falar da minha família eu não aceito nunca", explicou.

A relação do atleta com o time pernambucano existe desde 2008, quando atuou pelo Timbu até 2010. Depois, uma nova passagem em 2013 o tornou um dos ídolos recentes da equipe. O tulmuto ocorreu porque Derley revidou o gesto com agressividade.

Apesar da situação, o atleta não foi advertido ao término da partida. A delegação se reapresenta nesta segunda (16), com treinamento às 15h30, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú.