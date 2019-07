Derley é alvo do CRB; Fortaleza não tem interesse na liberação

O volante Derley foi sondado pelo CRB, mas deve permanecer no Fortaleza para cumprir o contrato, que vai até dezembro de 2019. O empresário do jogador recebeu uma consulta da equipe alagoana e repassou à diretoria tricolor, que ressaltou interesse em prosseguir com o atleta no elenco para a disputa da Séria A do Brasileiro.

O pedido partiu do técnico Marcelo Chamusca, que também solicitou a contratação do goleiro Fernando Henrique, ex-Ceará. Na temporada, Derley atuou apenas 14 vezes, mas é tido como importante para Rogério Ceni pelo empenho e o entusiasmo apresentado durante os treinamentos. Contra o Atlético/MG, no último domingo (21), o volante ficou à beira do gramado para entrar, no entanto, a partida foi encerrada antes da substituição ser concretizada.

Com a chegada de Nenê Bonilha na semana passada, o plantel do Fortaleza tem sete jogadores para a posição de volante. As outras peças são: Paulo Roberto, Felipe, Gabriel Dias, Santiago Romero, Juninho e o próprio Derley.

Ocupando a 14ª posição, com 14 pontos, o Fortaleza volta a campo no domingo (28), contra o Corinthians. O jogo ocorre na Arena Castelão, às 20 horas, válido pela 12ª rodada do Brasileirão.