Departamento médico do Ceará rebate técnico Lisca e explica protocolo por Felipe Silva

O meia Felipe Silva foi uma das principais contratações do Ceará na temporada e o clube fez um esforço para colocá-lo em campo no Clássico-Rei do último domingo. Com uma lesão no dia 3 de abril, o jogador fez tratamento até o dia 8 e foi liberado pelo departamento médico do clube. Só que ao atuar apenas 21 minutos ao entrar no 2º tempo após sentir dores, o técnico Lisca criticou a liberação do jogador pelo DM Alvinegro chamando de erro grosseiro.

Com a repercussão negativa e postura nada discreta do treinador, expondo o DM do clube em entrevista coletiva, o chefe do departamento médico alvinegro, Henrique Bastos, esclareceu ao Diário do Nordeste a liberação do jogador, negando erro na liberação dele.

"O Felipe teve lesão dia 3 de abril e a gente trabalhou até dia 8 para deixar o jogador apto. E ele não relatou dor, mas mesmo assim, para liberá-lo, realizamos exame de imagem. Liberamos para treino de força, intensidade e potência, de segunda a quarta, e assim ele o fez sem queixa alguma. Na quinta, ainda respondendo positivamente, foi liberado para treino com bola. Treinou quinta, sexta e sábado junto com Lisca e a comissão dele. E a todo momento o treinador esteve presente. Nós também sempre perguntávamos como o jogador estava se sentindo e ele respondia que estava tudo bem", disse o médico do Ceará.

A informação oficial do clube era que Felipe Silva tinha uma lesão de grau 2, o que impossibilitaria o retorno do jogador para o Clássico-Rei no dia 14. Henrique Bastos esclareceu que foi um mal entendido, que a lesão dele era de grau 1.

"Ele fez o exame que detectou lesão grau um, com muito preciosismo uma grau dois. Tanto que foi dado o resultado do exame só com o laudo, a gente evita isso, mas a torcida estava muito angustiada e nosso gerente de futebol, Marcelo Segurado acabou falando baseado no laudo, mas era grau um", descreveu Henrique.

Henrique Bastos informou ainda que um exame de imagem será feito ainda hoje para detectar a lesão de Felipe Silva. “Pode ser uma nova lesão, mas também pode ser uma recidiva, porque o atleta não é máquina. Máquina você troca uma peça e sabe que não vai quebrar, mas ser humano não é infalível”, disse.