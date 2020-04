Demitido da Globo, Cartolouco se envolveu em polêmicas no futebol cearense

O jornalista Lucas Strabko, conhecido como "Cartolouco", foi demitido da Rede Globo na última segunda-feira (12). Atuando na área do esporte, o repórter se envolveu em diversas polêmicas incluindo sobre o futebol cearense.

Em 2018, quando tinha três anos como profissional, Cartolouco foi suspenso e retirado do quadro do Esporte Espetacular ao gerar uma confusão com a torcida do Fortaleza. Durante um evento antes de uma partida do Ceará pela Série A do Campeonato Brasileiro, o jornalista, que acompanhou o jogo com membros da torcida organizada do Vovô, apareceu em um vídeo dizendo "o Fortaleza é pequenininho" e fez um sinal de arma com os dedos contra o "L", que simboliza o mascote Leão.

Na época, Lucas Strabko recebeu uma multa no salário e foi afastado da programação. Depois, nas redes sociais, se desculpou afirmando que não sabia o significado do símbolo.

"Fiquei muito chateado quando soube o que era aquilo e o que representava. Por isso, peço mil desculpas e defendo completamente a paz. Defendo muito os projetos bem legais que vocês tem aí no Fortaleza e Ceará para não ter brigas nos estádios", declarou o jornalista.

Sobre ter chamado o Fortaleza de "pequenininho", Lucas pediu perdão e elogiou a torcida tricolor.

"O Fortaleza é um clube gigante. Já pedi desculpa ao presidente, desculpa de coração, errei feio. E pode ter certeza que o Cartolouco admira muito o Fortaleza. A festa da torcida no Castelão é sensacional, absurdo, os mosaicos são lindos demais e nunca vi isso assim no Brasil, é coisa de outro mundo", disse.

Veja vídeo da despedida do Cartolouco