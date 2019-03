Dembelé sofre lesão e desfalca Barça e França por um mês

Atacante do Barcelona, o francês Ousmane Dembélé sofreu, na quarta-feira (13), na partida de Liga dos Campeões contra o Lyon, uma lesão muscular na coxa esquerda e desfalcará seu clube e sua seleção por três a quatro semanas. Com a confirmação, o atleta ficará de fora das partidas válidas pelas eliminatórias para a Eurocopa 2020 contra a Moldávia e a Islândia, no final de março.

Dembélé também é dúvida para o jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, que serão disputadas na semana de 9 de abril. O jogo de volta acontecerá na semana seguinte.

O atacante francês, que no fim de semana passada sofreu um estiramento na coxa na partida contra o Rayo Vallecano (3-1), pelo Campeonato Espanhol, entrou em campo na quarta-feira na Champions aos 25 minutos do segundo tempo no lugar de Philippe Coutinho e acabou marcando o último gol do Barça (5-1), antes de agravar a lesão.