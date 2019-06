Definidas semifinais da Série B do Campeonato Cearense; Icasa está fora

As semifinais da Série B do Campeonato Cearense já tem seus confrontos definidos. O Maranguape encara o Pacajus, com vantagem de decidir em casa, mesma situação do Caucaia contra o Crato. O Icasa não avançou diante do Caucaia, e agrava sua crise.

O Verdão do Cariri vive momento difícil. No jogo de ida das quartas, empatou com o Caucaia dentro de casa, e perdeu por 4 a 2 na volta. Rebaixado para a segunda divisão estadual em 2016, o Icasa não está em nenhuma divisão nacional. Em 2013, o time ficou a somente um ponto da Série A do Brasileirão.

A primeira partida da semifinal ocorre no sábado (8), às 15h30, entre Maranguape e Pacajus, no Domingão. Às 16h do mesmo dia, o Crato e Caucaia se enfrentam no Mirandão. Os jogos de volta serão no dia 16 (domingo). A final de jogo único ocorre na quinta (20). O título estadual será o primeiro para qualquer uma das quatro equipes, que nunca ganharam a Série B local.