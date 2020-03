Definições sobre Campeonato Cearense e Copa do Nordeste devem sair nesta segunda-feira (16)

Os números crescentes dos casos de coronavírus do País provocaram o cancelamento das competições nacionais pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). No âmbito local, a Federação Cearense de Futebol (FCF) havia marcado reunião com os clubes para decidir o futuro do Cearense 2020 na quarta-feira (17).

No entanto, a reunião já ocorrrerá nesta segunda-feira, na FCF, com a presença de representantes dos clubes. Ainda nesta tarde deverá ser anunciada definição sobre os próximos jogos da competição.

O Estado do Ceará confirmou os primeiros casos de coronavírus. Autoridades estaduais avaliam novas medidas para contenção da pandemia.

Atualmente, o Campeonato Cearense se encontra na penúltima rodada da 2ª fase. Faltam 6 jogos, incluindo um Clássico-Rei, que atualmente não possui data marcada.

Confira os jogos restantes da 2ª fase do Cearense

18/03 - Guarany (S) x Fortaleza - Junco

22/03 - Caucaia x FC Atlético - PV

25/03 - Barbalha x Ceará - Inaldão

Indefinido - Ferroviário x Caucaia

Indefinido - Barbalha x Guarany (S)

Indefinido - Ceará x Fortaleza

Indefinido - FC Atlético x Pacajus

Na terceira fase, os quatro primeiros colocados se enfrentam na semifinal (1 partida apenas). A final será disputada entre os dois vencedores em 2 jogos.

Copa do Nordeste

A Copa do Nordeste também deve ter definição nesta segunda-feira. Os clubes se encontram na última rodada da fase de grupos, em que 8 equipes se classificam para a fase mata-mata.

Já classificado, o Fortaleza ainda enfrenta o América/RN na Capital cearense, em partida prevista para o dia 21. No mesmo dia, o Ceará tem data marcada para enfrentar o CRB, fora de casa.

O presidente da Liga Nordeste, entidade que organiza a competição em parceria com a CBF, Eduardo Rocha, disse que uma definição será tomada entre os clubes e repassada à CBF. A entidade máxima do futebol nacional deve ratificar a decisão tomada.