Dedé é desfalque certo no Cruzeiro contra o Fortaleza

Zagueiro do Cruzeiro e uma das principais peças do time mineiro, Dedé é desfalque certo para o confronto diante do Fortaleza, que acontece no próximo sábado (26), às 21h, no estádio Mineirão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor irá passar, nesta quarta-feira (23), por uma cirurgia no joelho direito.

Segundo informou Doutor Sérgio Campolina, responsável pelo departamento médico da Raposa, será um procedimento pequeno e o defensor deve retornar aos campos ainda neste ano.

Dedé vinha sentindo dores no joelho direito, o que acabou tirando-o do confronto contra o Internacional, pela 23ª rodada do Brasileirão, para que pudesse atuar contra Chapecoense e Fluminense, times que lutam de forma direta com o Cruzeiro para fugir do rebaixamento à Série B. Em 17º, o clube mineiro tem 28 pontos e é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

No último sábado (19), o zagueiro deixou a partida contra o Corinthians com apenas 12 minutos de bola rolando na primeira etapa.

Dr. Sérgio afirmou que o problema de Dedé é crônico devido lesões anteriores sofridas pelo zagueiro. Um exame feito na última terça (22) detectou um "corpo livre" no joelho de Dedé e, por este motivo, será o atleta passará por cirurgia para a retirada do fragmento.

No sábado (26), o Fortaleza vai até Belo Horizonte - MG onde irá enfrentar o Cruzeiro, às 21h, no Mineirão, pela 28ª rodada da Série A do Brasileirão.