Debate Jogada: Diferença entre Ceará e Fortaleza na Série A foi o planejamento

O podcast cearense Debate Jogada, do Sistema Verdes Mares, comenta sobre os objetivos de Ceará e Fortaleza para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. O futuro dos clubes será decidido nas últimas rodadas, com o Vovô brigando contra o rebaixamento, e o Leão tentando vaga na Pré-Libertadores.

"O planejamento do Fortaleza para esse ano foi muito bom. São pequenos detalhes que diferenciam um do outro. O projeto do Ceará não foi tão ruim, teve méritos também. O Campeonato Brasilerio se resume nisso", analisou o repórter Vladimir Marques.

Confira o 2º episódio do Debate Jogada, comentado por Alexandre Mota, Vladimir Marques e Gustavo Negreiros:

A Rádio Verdes Mares lançou, recentemente, novo site com foco em podcasts de diversos temas. Além do Debate Jogada, os podcasts de esporte abrangem assuntos sobre futebol, como o FortalezaCast, o CearáCast e o ProfCast, e até de corrida, o PodCorrer. Os interessados também podem ouvir a rádio pelo streaming ao vivo.