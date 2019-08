De saída para o Vila Nova-GO, Edinho se despede do Ceará: "Levarei no meu coração"

View this post on Instagram

Foi uma passagem marcante, que eu levarei no coração. Fui muito bem recebido e bem tratado nesse clube gigante. Hoje me despeço pela porta da frente. Dei a vida em campo e respeitei essa camisa linda. Assim como em todos os clubes que joguei. Agradeço primeiramente a Deus por tudo, à imensa Nação Alvinegra, diretoria, jogadores, comissão técnica e staff do Vozão. Saio orgulhoso. Minha gratidão é do fundo da alma. Jamais esquecerei. Tenho certeza que esse grupo colherá bons frutos. Ficarei na torcida. Mas agora o futebol me proporcionou mais um desafio e eu me despeço de cabeça erguida, com a certeza de que dei o meu melhor por esse clube querido. Que Deus abençoe o @cearasc. Valeu, Nação Alvinegra! Muito obrigado! #CearáTimedoPovo