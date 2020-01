De saída do clube, dois jogadores do Ceará são anunciados em novas equipes

O mercado de transferências do futebol brasileiro está a todo vapor. O Ceará já anunciou 7 reforços para 2020, aumentando a concorrência no time titular desta temporada. Neste fim de semana, dois atletas alvinegros foram anunciados em novas equipes: o atacante Romário fechou com o River/PI e o volante Auremir acertou com o Cuiabá.

Em 2019, ambos tiveram poucas chances entre os titulares no Ceará. Auremir, de 28 anos, jogou 15 vezes pelo Ceará, 6 na Série A, enquanto Romário, de 27 anos, participou de somente 3 partidas no ano, 2 na elite nacional.

Nas redes sociais, o atacante anunciou sua chegada no River. "Mais um grande desafio na minha carreira. Chego muito motivado e espero retribuir todo o carinho recebido até aqui. Vamos pra cima", falou Romário, que já começou a treinar no clube. O time de Piauí disputa a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro em 2020.

Titular nas primeiras partidas do último Brasileiro pelo Vovô, Auremir ganhou chances novamente no fim da competição, contra Palmeiras e Botafogo. No Cuiabá, jogará a Série B do Brasileiro com o técnico Marcelo Chamusca, que já comandou o atleta em sua passagem pelo Fortaleza, em 2014.