De saída do Ceará, Romário pede desculpas à torcida: "Seguidas lesões me atrapalharam"

Romário Rodrigues não é mais jogador do Ceará. Revelado pelo clube em 2012, o atacante deixa o plantel do Vovô após passagem frustrada por lesões. Por meio de seu perfil oficial no Twitter, o atleta aproveitou o espaço para pedir desculpas ao torcedor por não ter rendido o esperado por conta das lesões que sofre no ano passado e nesta temporada de 2019.

"Mais uma vez meu ciclo no Ceará se encerra e estou aqui somente para agradecer por tudo o que o clube fez por mim. Peço perdão a nação por não correspnder às expectativas. Infelizmente não fui aquele Romário que todos conhecem. As seguidas lesões me atrapalharam e sempre quando eu estava próximo do meu ideal vinha algo e me tirava dos campos novamente. Vocês não têm noção do quanto sofri em todo esse tempo. Sabia que poderia ajudar", lamentou o atacante.

O atleta foi revelado pelo Alvinegro de Porangabuçu em 2012 e foi um dos destaques no Campeonato Cearense naquele ano. Foi ele, inclusive, quem sofreu o pênalti convertido por Felipe Azevedo contra o Fortaleza que deu o título de bicampeão estadual ao Vovô naquele ano. Em seu retorno no ano passado, o atacante chamava atenção durante os treinos por sua imposição dentro da área e muitos gols marcados. Mas uma lesão no joelho o tirou de campo, chegando a precisar passar por procedimento cirúrgico. Em 2018, Romário até chegar a atuar após se recuperar da cirurgia, mas somente duas vezes.

"A responsabilidade é toda minha. As pessoas culpam as outras pelo seu 'fracasso' pois é mais fácil. Mas eu não! Estou aqui pra dizer o quanto eu falhei e errei. Me sinto totalmente frustrado por tudo que aconteceu em todo esse tempo", escreveu o atacante.

Neste ano de 2019, Romário passou por novos problemas de lesão e só jogou quatro vezes. Uma pelo Campeonato Cearense, outra pelo Brasilerão de Aspirantes (Sub-23) e duas pela Série A do Campeonato Brasileiro no empate contra o Bahia, na Arena Castelão, e derrota para o Vasco, em São Januário.

"Só quero agradecer a todos do Ceará, a todos de verdade, especialmente para o presidente Robinson (de Castro), João Paulo e Eduardo Ballalai e toda nação. Obrigado por tudo! O R9 agora sai como jogador do Ceará, mas o torcedor continua", disse. E fnalizou com o treche de uma música da torcida. "Vamos em frente porque a luta não acabou".