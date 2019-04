De reserva à titular inquestionável: autor do gol, Roger Carvalho avalia fase no Fortaleza

Autor do gol que coroou o título do Fortaleza no Campeonato Cearense contra o Ceará, neste domingo (21), o zagueiro Roger Carvalho deu a volta por cima no Leão. Após ficar na reserva durante a campanha campeã da Série B do Brasileiro, o atleta assumiu o protagonismo e conquistou espaço com o técnico Rogério Ceni. Em coletiva, o defensor elogiou o comandante tricolor.

"A cada treino, procuramos evoluir em algum momento, alguma área. O Rogério está sempre analisando os jogos. Ele vai ver onde podemos melhorar como um time", declarou.

O setor defensivo tem se destacado na temporada, onde a equipe está há sete jogos sem sofrer gols. Formando dupla com o colombiano Quintero, Roger brincou sobre a manutenção da dupla para a sequência do Brasileirão, que começa no próximo fim de semana.

"Isso tem que ser perguntado ao Rogério. Ficamos felizes pela fase que a defesa está passando, mas não é só fruto nosso. Os atacantes e os meias marcam, e facilitam nosso trabalho atrás", completou.

Roger ganhou a confiança do técnico para assumir o comando da zaga Foto: JL Rosa

Em coletiva, o técnico Rogério Ceni fez questão de relembrar o percurso de Roger Carvalho até se tornar titular do Leão.

"Ele foi contratado no ano passado, com uma lesão. Ele demorou 30 dias além do prazo de recuperação, demorou a começar a pré-temporada, e quando encaixa um sistema, você tem que respeitar a história do jogo. Esse ano ele veio bem para pré-temporada. Ele e Quintero, seis jogos sem sofrer gol, no meu currículo, é a primera vez que acontece. Nós que temos um time com característica tão ofensiva, conseguimos ser consistentes defensivamente", finalizou.

Curiosidade sobre o gol

Fortaleza abre o placar com Roger Carvalho, aos 9 minutos do primeiro tempo. (Vídeo: Alexandre Mota) #DiariodoNordeste pic.twitter.com/rnTR5587lk — Diário do Nordeste (@diarioonline) 21 de abril de 2019

O primeiro gol de Roger Carvalho com a camisa tricolor veio no melhor momento possível: na final contra o maior rival, o Ceará. O curioso foi que, durante o último treino, de acordo com Ceni, ele havia marcado várias vezes, e repetiu o feito no confronto deste domingo (21).

"Antes do jogo, fizemos uma atividade de mais diversão, e o Roger fez quatro gols no rachão. Eu falei para ele que nunca vi ninguém fazer cinco gols num fim de semana. Nesse jogo, o primeiro dele com a camisa do Fortaleza, e marca um título, porque ele é um profissional exemplar", revelou.

O Leão encara o Palmeiras, ex-clube de Roger Carvalho, pela primeira rodada do Brasileirão, neste domingo (28), às 19h, no Allianz Parque.