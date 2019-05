De rebaixado com Sampaio a ídolo, Luiz Otávio se consolida como um dos maiores da história do Ceará

Não é novidade dizer que Luiz Otávio fez uma grande partida. Independente do resultado, o zagueiro é o jogador mais regular do Ceará na maioria dos jogos e tem se mostrado ainda mais eficiente na Série A do Brasileiro. Em cinco jogos, com 450 minutos em campo, o defensor não recebeu nenhum cartão amarelo e lidera o ranking de desarmes alvinegro com 11, totalizando 84,6% de aproveitamento no fundamento.

Outro número que impressiona surge nas interceptações, onde é o 3ª entre todos os atletas do Brasileirão, com 4. Dentre as rebatidas, onde soma 35, o zagueiro carioca de 1,90 cm é o 5ª melhor no atributo. São dados que evindeciam a grande fase e também a segurança transmitida para um sistema de jogo que explora bem os laterais ofensivamente e, por vezes, deixa Luiz Otávio no um contra um com os atacantes adversários - missão dura, mas bem executada.

Há quem diga que o zagueiro já é um dos principais da história do clube. São muitos, é verdade, tendo em vista os 104 anos do Vovô, que tem Dilmas Filgueiras, Fabrício, Lula Pereira e outras lendas... Sem entrar no cerne da grandeza, o zagueiro já está no rol dos maiores defensores que passaram por Porangabuçu.

Ao todo, Luiz Otávio fez 120 partidas pelo Ceará. Com o número 13 às costas, o zagueiro marcou quatro gols pela equipe.

Ascensão no futebol

Luiz Otávio chegou ao Ceará em 2017 para defender o 13ª clube na carreira. A recepção não foi de gala e o status era de aposta, uma vez que o defensor acabara de ser rebaixado para a Série C do Brasileiro com a camisa do Sampaio Corrêa, onde havia feito 50 jogos na temporada.

No início foi reserva sob o comando de Gilmar Dal Pozzo. O zagueiro aproveitou uma lesão do titular Sandro para estrear pelo Vovô ao lado de Rafael Pereira, apenas na 8ª rodada do Campeonato Cearense - vitória sobre o Ferroviário por 1 a 0, com gol de Magno Alves. A atuação impressionou e foi determinante para a sequência da idolatria: dois títulos estaduais e um acesso para a elite do futebol brasileiro no currículo, únicas conquistas do jogador como profissional.

Luiz Otávio foi destaque do Icasa durante a disputa da Série B do Brasileiro Foto: Normando Sóracles

O curioso é que o Alvinegro não foi o único manto cearense vestido por Luiz Otávio. Em 2013, foi peça chave no Icasa, semifinalista do Campeonato Cearense e 5º colocado na Série B do Brasileiro, maior campanha nacional da história do Verdão.

Sequência

Luiz Otávio tem contrato com o Ceará até dezembro de 2021. Na atual temporada, o defensor foi sondado por Bahia e Grêmio, mas não houve propostas oficiais.

Em contato com a reportagem, o presidente alvinegro Robinson de Castro afirmou que o clube trabalha na permanência do zagueiro como prioridade. "O objetivo sempre vai ser ficar com o zagueiro por tudo o que vem jogando. A expectativa é cumprir todo o contrato e até estender", finalizou o dirigente.