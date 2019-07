De olho no Sampaio Corrêa, Janeudo faz cobrança: "Temos que retomar os caminhos das vitórias"

Um dos principais destaques do Ferroviário na temporada, Janeudo, que volta de suspensão contra o Sampaio Corrêa, na próxima quinta-feira (15), comentou sobre o momento vivido pela equipe, que vem de duas derrotas seguidas, e cobrou para que o time possa voltar aos "trilhos" na disputa da Série C do Brasileirão.

"Deixamos escapar a liderança, mas já temos jogo na quinta-feira e vamos dar o nosso melhor. Temos que retormar os caminhos das vitórias e o Ferroviário sabe muito bem como fazer isso", afirmou o meia do time coral.

O Tubarão da Barra, que passou boa parte desta primeira fase na primeira colocação do Grupo A, perdeu a liderança na última rodada. Com duas derrotas seguidas - Náutico e Globo/RN -, o time comandando pelo técnico Leandro Campos precisa vencer o Sampaio Corrêa, atual líder, para voltar ao primeiro lugar.

"Esperamos não cometer os mesmos erros dos últimos dois jogos para que possamos vencer e voltar para a liderança, que é o mais importante. Vai ser mais um jogo difícil, o Sampaio tem uma equipe bem treinada, não é atoa que está na liderança", disse.

Sabendo a importância da partida, que vale o primeiro lugar do Grupo A da Terceirona, a direção coral optou por fazer promoção nos valores dos ingressos, uma forma de aumentar o público para que a torcida empurre o Ferrão rumo à vitória sobre a equipe maranhense.

"O trabalho que a diretoria vem fazendo é espetacular, vem refletindo dentro de campo com os resultados da nossa equipe. Esperamos que essa promoção (de ingressos) possa surtir efeito e que o torcedor compareça e seja nosso 12º jogador, assim como eles vêm fazendo", finalizou.

Nesta quinta-feira (25), o Ferroviário recebe o Sampaio Corrêa/MA, na Arena Castelão, às 20h. O jogo válido pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro vale a liderança.