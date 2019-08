De férias no Ceará, Daniel Alves comemora acerto com o São Paulo em restaurante da Capital

Buscando um novo desafio na carreira desde a saída do Paris Saint-Germain (PSG), Daniel Alves foi anunciado pelo São Paulo até 2022. O detalhe é que o jogador assinou contrato no Ceará, onde aproveita as férias com a família após a conquista da Copa América com a seleção brasileira. Na madrugada desta sexta-feira (2), o atleta comemorou o acerto em um restaurante no bairro Meireles, em Fortaleza, especializado na cozinha mediterrânea, como peixes, frutos do mar, carnes de finos cortes e risotos.

Entre os convidados, os empresários Amon Marques, André Camurça, Pedro Neto e Roberto Costa - responsáveis pela agenda de shows da dupla Simone e Simaria - participaram do jantar. Precisando se recondicionar para a disputa da Série A do Brasileiro, Daniel Alves viajará para São Paulo nos próximos dias, onde será apresentado à torcida tricolor em um evento no Morumbi com data ainda indefinida.

O atleta vai atuar no futebol brasileiro com a camisa 10. Até então, o único clube de Daniel Alves no país havia sido o Bahia, tendo vencido a Copa do Nordeste em 2002, o primeiro dos 40 títulos que o colocam como o jogador mais vitorioso da história do futebol mundial. Antes de fechar com o São Paulo, o atleta de 36 anos recebeu sondagens de Barcelona-ESP, Juventus-ITA e Manchester City-ING.