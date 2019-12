De férias, Juninho viaja para Aparecida-SP e agradece por temporada: "Ano muito abençoado"

Um dos destaques do Fortaleza na bela campanha que levou a equipe à classificação da Sul-Americana, Juninho, que está curtindo suas férias com a família, foi ao santuário de Nossa Senhora da Aparecida, em Aparecida/SP, para agradecer pelas bênçãos na vida pessoal e profissional neste ano.

"Todo ano vou em Aparecida agradecer e pedir pelo ano seguinte. Já é um costume meu, da minha esposa e do meu filho. A gente sempre vai junto", comentou o volante.

O volante chegou ao futebol cearense em 2018, quando foi emprestado pelo Bahia ao Ceará. Sem repetir as atuações que havia tido no time baiano no Vovô, o volante foi bastante criticado, apesar de ter tido sua importância na reta final do Brasileirão do ano passado para que o Alvinegro de Porangabuçu carimbasse sua permanência na Série A.

Nesta temporada, o jogador até começou o ano vestindo as cores preta e branca, mas, após o fim do Campeonato Cearense, trocou de equipe e foi defender o Fortaleza, maior rival do Ceará, na elite do futebol brasileiro. E, sob o comando de Rogério Ceni, o volante mostrou evolução e se destacou na equipe titular.

"Esse ano foi muito abençoado porque ninguém da minha família ficou donte e no trabalho foi um ano muito bom. Gratidão a Deus sempre e a Nossa Senhora Aparecida também", disse Juninho.

Juninho estava emprestado ao Fortaleza junto ao Bahia. Com a finalização de contrato com o time de Salvador no fim deste mês, o volante deve assinar diretamente com o Tricolor do Pici.