De férias em Fortaleza, Daniel Alves joga futevôlei com Osvaldo e Tirullipa

Aproveitando as férias na capital cearense, Daniel Alves participou de um churrasco nesta segunda-feira (29) como o jogador Osvaldo e o humorista Tirullipa. O evento aconteceu na casa do atacante do Fortaleza, localizada no Alphaville, Eusébio. Além da festa, o lateral direito e capitão da seleção brasileira também se aventurou no futevôlei e foi tietado pelas personalidades cearenses.

Daniel Alves está aproveitando a pausa na carreira enquanto não acerta com um novo clube. Fora do Paris Saint-Germain (PSG) desde a Copa América, o atleta já curtiu o Fortal 2019, recebeu declaração de amor da cantora Ivete Sangalo e foi para o Beach Park com a família.

Como profissional, carrega o recorde de ser o maior campeão da história do esporte, somando 40 títulos - erguendo, em média, duas taças por ano. Aos 36, busca um novo desafio e está sendo disputado por Barcelona-ESP, Juventus-ITA, Manchester City-ING e São Paulo.