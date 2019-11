De cobertura, Arthur Cabral marca primeiro gol na Europa League. Veja vídeo

O atacante Arthur Cabral, revelado no Ceará, marcou nesta quinta-feira (7) seu primeiro gol na Europa League. O brasileiro foi novamente titular no Basel FC, da Suíça, e abriu o placar na vitória por 2 a 1 sobre o Getafe, da Espanha, em duelo válido pela 4ª rodada da fase de grupos da competição.

Arthur balançou as redes aos 8 minutos de jogo. Jaime Mata, cobrando pênalti, aos 45 minutos, igualou o marcador para o Getafe, enquanto Fabian Frei, aos 15 minutos da etapa final, decretou a vitória do Basel por 2 a 1.

O jogo, disputado no estádio St. Jakob-Park, na Basileia, valeu a liderança do Grupo C da Liga Europa. Com o triunfo, o Basel acumulou a terceira vitória em quatro jogos e está na liderança da chave, com dez pontos, sendo o único time invicto.

Já o Getafe segue com seis pontos, na vice-liderança.

Veja vídeo do belo gol de Arthur