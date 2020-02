David vibra com grande atuação em vitória sobre Imperatriz: "Atacante vive de gol"

Principal destaque na vitória do Fortaleza sobre o Imperatriz pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, o atacante David comemorou a grande atuação diante dos maranhenses, no estádio Frei Epifânio, na noite desta segunda-feira (17). Foi dos pés dele que iniciou a jogada do primeiro gol do Tricolor, contra marcado pelo zagueiro Renan Dutra, e fez o segundo carimbando o triundo que deu ao time cearense a liderança do Grupo A com oito pontos.

"Fico feliz por mais uma vez estar marcando. Atacante vive de gol", celebrou o jogador.

Com o desempenho bem abaixo na primeira etapa, o Tricolor do Pici voltou para o segundo tempo com uma postura diferente e tomou conta da partida.

"O Rogério nos passou bastante informações e nos mandou explorar mais a velocidade pelos lados. Conseguimos tocar bem a bola, colocamos velocidade. O time deles atacava bastante, mas deixava espaços e soubemos aproveitar no segundo tempo", afirmou o atacante.

Chegando ao segundo gol em quatro jogos pelo Leão, David tem se mostrado muito imporante no esquema de Rogério Ceni. O atacante participou diretamente dos dois tentos da vitória leonina. No primeiro, ele bateu para a área e o zagueiro Renan Dutra desviou contra a própria meta. Já no segundo, David recebeu passe de Tinga na área e de um toquinho na saída do goleiro adversário.

"Fico feliz por mais um gol. O primeiro não sei se foi contra. Eu chutei para gol. Mas o segundo foi meu", finalizou.

O Fortaleza volta a campo no sábado (22), quando enfrenta o Confiança-SE, às 16h, no estádio Batistão pela 5ª rodada da Copa do Nordeste.