David decide e Fortaleza vence Imperatriz-MA fora de casa

O Fortaleza foi até o Maranhão enfrentar o Imperatriz, na noite desta segunda-feira (17), no estádio Frei Epifânio,em duelo que fechou a 4ª rodada da Copa do Nordeste. Renan Dutra, contra, e David marcaram para o Leão e Matheus João diminuiu para os donos da casa. Com a vitória por 2 a 1, a equipe cearense se tornou o líder do Grupo A com oito pontos somados.

O jogo

Em primeiro tempo de principais chances dos donos da casa, o Tricolor do Pici esteve bem abaixo daquilo que vinha apresentado nas partidas anteriores. As melhores oportunidades de abrir o marcador foram do Cavalo de Aço.

A primeira, aos 28, Joelson carimbou a trave. Seis minutos depois, aos 36, novamente ele teve outro momento. Derley recuou mal para Felipe Alves, Érison roubou a bola e mandou na área tentando buscar Lucas Campos, mas errou e acabou atrasando demais. Joelson, que vinha de trás, ainda conseguiu bater para o gol, mas chutou mal e mandou para fora.

Com lance nenhum de perigo, o Leão se viu prejudicado ao não ter uma penalidade marcada ao seu favor aos 21 minutos. David recebeu passe na esquerda e tentou fazer o cruzamento, mas foi impedido por Henrique Mattos. O zagueiro, com o braço direito levantado, tocou na bola com a mão dentro da área, mas o árbitro nada marcou.

Uma nova situação de erro do juiz aconteceu aos aos 27. Marlon ficou com rebote e arriscou. A bola bateu no braço de Érison na entrada da área, mas novamente, nada foi marcado.

Voltando para a etapa final sem mudanças, o Leão abriu o marcador logo no primeiro minuto. David recebeu passe de Carlinhos, infiltrou na área e deixou o marcador no chão. O atacante bateu cruzado para o gol e viu o zagueiro Renan Dutra desvia contra sua própria meta.

Melhor em campo e sempre buscando por aumentar a vantagem no placar, David apareceu novamente para fazer a alegria dos tricolores. Aos 26, o atacante recebeu passe de Tinga dentro da área e deu um toquinho na saída do goleiro para fazer o segundo gol do Fortaleza na partida.

Assim como havia acontecido no primeiro tempo, um erro da arbitragem voltou a ser repetido no período final. Romarinho recebeu passe dentro da área pela esquerda, tentou passar pelo marcador e foi derrubado por Renan Dutra, mas o juiz, mesmo perto do lance, marcou apenas escanteio.

No fim da partida, os donos da casa diminuíram com Matheus João. Hudson cobrou falta na área, a bola pingou entre a defesa tricolor e o camisa 25 encheu o pé direito para fazer o único gol do Impetriz. Na sequência, veio a chance do empate. Hudson mandou na área e Renan Dutra desviou de cabeça, mas Felipe Alves defendeu e garantiu a vitória leonina!

Com a vitória, o Tricolor do Pici fecha a 4ª rodada na liderança do Grupo A com 8 pontos. Já o Cavalo de Aço, permanece em 5º com quatro do Grupo B.

No sábado, às 16h, o Fortaleza enfrenta o Confiança-SE, no estádio Batistão, enquanto o Imperatriz-MA recebe o River-PI, no estádio Frei Epifânio. Ambas as partidas serão válidas pela 5ª rodada do Nordestão.