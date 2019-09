Daniel Sobralense é anunciado como reforço do Atlético/CE: "Espero aproveitar cada minuto aqui"

O meia Daniel Sobralense é o novo reforço do Atlético/CE. O atleta chega para disputar a fase final da Copa Fares Lopes e o Campeonato Cearense 2020. Em 2005, ele já atuou pelo clube quando ainda era Uniclinic. Com a camisa do Fortaleza, ele viveu seus melhores momentos, sendo tetracampeão cearense e campeão da Taça dos Campeões nas 4 passagens que teve pelo clube entre 2004 e 2016.

Em 2019, Sobralense só atuou em 9 jogos pelo Santa Cruz e passou muito tempo fora dos gramados se recuperando de lesão. Em coletiva de apresentação no Águia, ele falou sobre as expectativas para seu retorno do futebol cearense.

Espero aproveitar cada minuto aqui e voltar a fazer o que mais sei: jogar bem, dar assistência, fazer gols. O primeiro passo agora é me preparar. Fui muito bem recebido por pessoas com mentalidade de fazer do Atlético um time grande. Tenho certeza que vai se tornar um clube visado no futebol cearense", disse o jogador.

Ficha Técnica

Nome: Daniel Lopes Silva

Posição: Meia-atacante

Nascimento: 10/02/1983 (36)

Naturalidade: Sobral/CE

Altura: 1,73M

Clubes: Guarany de Sobral/CE, Fortaleza/CE, Uniclinic/CE, ABC/RN, CSA/AL, Parnahyba/PI, Icasa/CE, Náutico/PE, Kalmar/SUÉ, Göteborg/SUÉ, Orebro/SUÉ, Paysandu/PA e Santa Cruz/PE