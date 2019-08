Daniel Alves é regularizado e está apto para enfrentar o Ceará no domingo (18)

Maior campeão da história do futebol mundial com 40 títulos na carreira, Daniel Alves foi regularizado junto a CBF, nesta quarta-feira (14), e está apto para enfrentar o Ceará, no próximo domingo (18), pela 15ª rodada da Série A do Brasileirão.

Daniel Alves foi regularizado junto ao Banco de Dados da CBF.

O lateral chega como uma das grandes sensações da disputa nacional após passagem vitorisiosa pelo futebol europeu, assim como o companheiro de equipe Juanfran, que aguarda regularização no Banco de Dados da CBF, e Filipe Luís, lateral do Flamengo.

Durante o treinamento da última terça (13), Daniel foi autor de um golaço e se já mostrou bastante entrosado na equipe. Contra o Vovô, o craque brasileiro deve atuar no meio enquanto o espanhol Juanfran como lateral-direito.

São Paulo e Ceará se encaram no próximo domingo (18), às 16h, no estádio Morumbi, em partida válida pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.