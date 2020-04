Dana White afirma que UFC será realizado em ilha particular

Com as disputas suspensas devido à pandemia do novo coronavírus, o UFC está próximo de um retorno das lutas. Em entrevista ao site "TMZ", Dana White, presidente da entidade, afirmou que utilizará uma ilha particular para a realização das lutas e que, com um jatinho, irá fazer o transporte dos atletas. Se o plano for confirmado, o retorno dos eventos será a partir de 18 de abril.

"Eu reservei esse local por dois meses e faremos evento lá toda semana por esse período. Também estou a um ou dois dias de fazer um seguro para uma ilha particular. Eu tenho uma ilha, estamos colocando toda estrutura e vamos fazer lutas com atletas estrangeiros", disse o presidente do UFC.

Com os aeroportos dos Estados Unidos estão fechados para voos internacionais, os atletas de outros países não podem entrar em solo norte-americano. Por isso, Dana White usará um jatinho particular. A localização da ilha não será divulgada nem mesmo aos desportistas.

Dana White deseja o retorno das lutas até o dia 18 de abril Foto: AFP

"Como não consigo trazer os lutadores de outros países para dento dos Estados Unidos, eu vou levá-los em um avião particular para essa ilha e lá fazer as lutas. Os lutadores entrarão em um avião em um local onde nós os levaremos e embarcarão sem saber para onde estarão indo", contou.

Para evitar a propagação da covid-19 no evento, Dana revelou que não terá público na luta e que os participantes passarão por testes da doença. "Todos serão testados previamente quantas vezes tiverem que ser. Vamos garantir que tenhamos atletas 100% saudáveis, assim como membros da comissão, funcionários, equipe de produção, árbitiros, treinadores. Todos estarão seguros antes, durante e depois das lutas", finalizou.