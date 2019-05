CTs do Ceará são liberados pelos Bombeiros

No dia 13 de fevereiro, os 3 maiores clubes cearenses (Ceará, Fortaleza e Ferroviário) tiveram seus CTs interditados pelo Corpo de Bombeiros após vistorias. Os clubes foram notificados e precisaram cumprir diversas exigências sob pena de não serem fechados.

E o Ceará cumpriu todas as exigências, tendo suas duas edificações - Cidade Vozão em Itaitinga (CE) e CT de Porangabuçu - sendo vistoriadas e aprovadas de acordo com o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Estado do Ceará, com validade até 17 abril de 2020.

A Conformidade se deve ao cumprimento das seguintes exigências.

Cidade Vozão: (Alarme de Incêndio, Brigada de Incêndio, Extintores, Iluminação de Emergência, Saídas de Emergência, Sinalização de Emergência, Central de GLP, Canalização preventiva.

CT de Porangabuçu: Acesso de viaturas na edificação, Alarme de Incêndio, Brigada de Incêndio, Extintores, Iluminação de Emergência, Saídas de Emergência, Sinalização de Emergência, Central de GLP e Canalização preventiva.