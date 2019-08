CSA tenta contratação de volante Edinho, do Ceará

A diretoria do CSA está em busca de mais reforços para a sequência da Série A do Brasileiro e tem o volante Edinho, do Ceará, como um dos alvos. Ao GloboEsporte.com, o dirigente alagoano Raimundo Tavares confirmou que está conversando com o atleta e mais dois nomes: o meia Daniel Costa, do Criciúma, e o atacante Neto Berola, do América/MG.

O interesse surgiu após a vitória da equipe sobre o Fluminense por 1 a 0, no domingo (18). Procurado pela reportagem, o presidente alvinegro, Robinson de Castro, ressaltou que não foi procurado pelo Azulão.

Edinho deixou o CSA em 2018, durante a Série B, para fechar com o Vovô. Peça importante com Lisca, o volante perdeu espaço com o técnico Enderson Moreira e fez apenas uma partida na Série A do Brasileiro. Na temporada, são 10 partidas em campo, totalizando 845 minutos.

Aos 36 anos, o jogador acumula passagens por clubes como Internacional, Fluminense, Grêmio e Coritiba. Caso a saída se confirme, o Ceará tem cinco opções para a posição: Auremir, Fabinho, Pedro Ken, Ricardinho e Willian Oliveira.