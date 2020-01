CSA tenta contratação de atacante Bergson, do Ceará

O atacante Bergson está na mira do CSA para 2020. O atleta se reapresentou com a delegação do Ceará, mas tem futuro indefinido em Porangabuçu. Ao GloboEsporte.com, o diretor de futebol do clube, Fabiano Melo, informou que o time alagoano já negocia com a diretoria do Vovô.

"Estamos conversando com o empresário dele (Bergson) e com o Ceará", explicou o mandatário.

Com contrato até dezembro desse ano no Ceará, o jogador deve perder espaço no elenco principal com as contratações de Rafael Sóbis e Rodrigão. Anunciado como reforço em 2019 para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, Bergson fez três gols em 22 jogos com a camisa alvinegra.

Caso a saída se confirme, será a 4ª baixa do técnico Argel Fucks para o início de temporada. A diretoria do Vovô entrou em acordo para rescisão de contrato com o lateral esquerdo João Lucas, o meia Thiago Galhardo e o atacante Willian Popp.