CSA inicia conversações para contratar Ricardo Bueno, do Ceará

Juntando a necessidade com a oportunidade, o CSA/AL iniciou conversações com os representantes do atacante Ricardo Bueno, do Ceará, com vistas à sua contratação. O jogador não foi relacionado pelo técnico Enderson Moreira para a partida contra o Vasco, pela nona rodada da Série A do Brasileiro, facilitando o andamento das negociações.

O presidente do CSA, Rafael Tenório, por telefone, confirmou o interesse por Ricardo Bueno e acrescentou que encaminhou as negociações dentro da ética, mantendo primeiro o contato com o presidente do Ceará, Robinson de Castro, para depois procurar o empresário do atleta.

"Foi feito um contato superficial com o presidente Robinson de Castro, quando perguntamos se a gente poderia ligar para o empresário do atleta e o Robinson, com quem temos um ótimo relacionamento, liberou a gente para conversar. Fizemos isso, mas não tem nada definido ainda", disse o presidente do CSA, Rafael Tenório.

"Nós ficamos sabendo que o próprio Ricardo Bueno pediu para não ser relacionado para a partida contra o Vasco, para que não completasse o sétimo jogo pelo Brasileiro. Lógico que a gente acompanha a situação do atleta e viu também que ele não seria utilizado. O meu departamento de futebol está cuidando do assunto, porque estamos com carência na posição", concluiu o presidente do CSA de Alagoas.

O chefe do departamento de futebol do CSA, Raimundo Tavares deu mais detalhes da negociação: "Estamos em negociação tanto com o atleta, como também com o Ceará. Esperamos até o final desta semana definir a situação - disse Raimundo.

Ricardo Bueno é o artilheiro alvinegro na temporada, com 10 gols em 23 partidas. Na Série A do Brasileiro de 2019, ele marcou três gols, dois deles no próprio Azulão do Mutange, na primeira rodada do campeonato.