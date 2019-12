Cruzeiro tem pedido negado pelo STJD para fazer jogo diante do Palmeiras com torcida única

O Cruzeiro teve seu pedido de torcida única para o duelo com o Palmeiras negado pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). Mineiros e paulistas se enfrentam no próximo domingo (8), às 16h, no Mineirão. Decisão decidirá se última vaga da Série A ficará com a Raposa ou com o Ceará.

Indo disputar o jogo de sua vida no próximo domingo (8) diante da equipe de São Paulo, o Cruzeiro entrou com pedido no SJTD para que pudesse ter 100% do estádio apenas para sua torcida. No entanto, a entidade negou e o clube terá que disponibilizar, pelo menos, 5% da carga total de ingressos para os visitantes, segundo prevê a lei desportiva.

Ocupando a 17ª posição da tabela com 36 pontos, o Cruzeiro precisa vencer o Palmeiras e torcer para que o Ceará, em 16º com 38, seja derrotado pelo Botafogo. Um empate do Vovô ainda assim rebaixa os mineiros já que, mesmo ganhando, o time de Adilson Batista igualaria os cearenses no número de pontos, mas ainda assim ficaria atrás no número de vitória. Atualmente, são 10 do Alvinegro de Porangabuçu contra sete da Raposa.

No domingo (8), Cruzeiro e Botafogo se enfrentam no Mineirão enquanto Botafogo e Ceará duelam no Engenhão. As partidas estão marcadas para iniciar às 16h, pela 38ª e última rodada do Brasileirão.