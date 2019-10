Cruzeiro tem mudanças e dúvidas contra o Fortaleza

A equipe do Cruzeiro deve ter mudança em seu meio-campo para o jogo contra o Fortaleza com Jadson entrando na vaga de Éderson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Recuperados de problemas físicos, o atacante Pedro Rocha e o zagueiro Léo seguem como dúvidas. A partida está marcada para iniciar às 21h, no sábado (26), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão.

Com a suspensão de Éderson pelo terceiro amarelo, o técnico Abel Braga deve optar por escalar o meia Jadson como titular na partida contra o Leão do Pici. No ataque, David, que retorna de suspensão, pode retornar para formar dupla de ataque com o centroavante Fred.

Já o atacante Pedro Rocha, que não sente mais dores no tornozelo direito, e o zagueiro Léo, recuperado de fratura na clavícula, ainda são dúvida para o duelo com o time de Rogério Ceni.

Na defesa, Abel Braga não contará com Dedé diante do Tricolor. O zagueiro passou por procedimento cirúrgico no joelho direito na última quarta-feira (23).

Na tabela, o Cruzeiro é o 17ª colocado com 28 pontos, sendo o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Já o Leão, em 14º, tem 31 pontos somados até aqui.

O time mineiro deve entrar em campo no sábado com a seguinte escalação: Fábio, Orejuela, Fabrício Bruno, Cacá e Egídio; Henrique, Jadson, Robinho e Thiago Neves; David e Fred.

Cruzeiro e Fortaleza se encaram no próximo sábado (26), às 21h, no Mineirão, pela 28ª rodada da Série A do Brasileirão.